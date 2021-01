Ladri di rame tranciano cavi elettrici a Ponte Valentino Banditi in azione nella zona industriale di Benevento: messi in fuga da sistema di allarme

Hanno probabilmente e per fortuna dovuto desistere dal loro intento i ladri che la scorsa notte hanno tranciato i cavi elettrici di una cabina di alimentazione della zona Asi di Ponte Valentino a Benevento. Un tentativo forse interrotto dall'entrata in funzione di un allarme per la mancata fornitura di energia che ha allertato i vigilanti della zona industriale e di conseguenza le forze dell'ordine intervenute nella notte nell'area. Da un sopralluogo i tecnici hanno quindi notato il danneggiamento all'interno della centrale.

L'ipotesi più accreditata è quella che i malviventi abbiano tranciato i fili in rame per poi sfilarli – sono stati aperti anche una serie di tombini – e portarli via. Sull'accaduto indagano ora i carabinieri della Compagnia di Benevento.