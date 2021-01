"Ha abusato della nipote", arrestato un imprenditore In carcere un 60enne, fermato dalla Mobile

Per un anno e mezzo avrebbe abusato sessualmente della nipote, che all'epoca dei fatti era minore di 16 anni. Una bruttissima storia, lui ha sempre sostenuto di essere estraneo a qualsiasi addebito, ma nel frattempo è finito in una cella del carcere di contrada Capodimonte con a carico una pesantissima ipotesi di reato. Fa l'imprenditore, tra qualche mese compirà 60 anni, risiede in un centro a poca distanza da Benevento.

Lo ha arrestato la Squadra mobile, che ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare adottata dal gip Gelsomina Palmieri su richiesta della Procura. Un provvedimento arrivato a circa un anno di distanza dall'incidente probatorio disposto in una inchiesta avviata dopo la denuncia della madre della ragazza, che ne aveva raccolto le confidenze.

Secondo gli inquirenti, dal giugno del 2016 al novembre del 2018 lei avrebbe subito le 'attenzioni' dello zio, che ne avrebbe approfittato anche in macchina, mentre l'accompagnava a casa dopo essere passato a prenderla all'uscita dalla scuola.

Una situazione che avrebbe causato nella minore – si legge in una nota a firma del procuratore Aldo Policastro - una “sindrome da stress post traumatico, che l’aveva portata ad avere incubi notturni e crisi respiratorie, arrivando ad autoinfliggersi lesioni corporali e procurandosi una serie di ferite”. Un disturbo accertato da un consulente tecnico nominato dal Pm che, al termine dell'attività investigativa, ha proposto ed ottenuto la misura restrittiva nei confronti dell'uomo.

Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia dinanzi al giudice, nel corso del quale l'indagato, difeso dall'avvocato Franco Errico, potrà fornire la sua versione sulle circostanze al centro del lavoro della Mobile.