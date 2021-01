Ricerche di Domenico, scandagliato il fiume Sabato In azione anche i vigili del fuoco di Benevento per rintracciare il 69enne di Prata

I vigili del fuoco di Benenvento e in particolare il personale Speleo Alpino Fluviale, Nella giornata di oggi hanno partecipato alle operazioni di ricerca di Domenico Manzo, il 69enne di Prata Principato Ultra di cui non si hanno più notizie dallo scorso 8 gennaio. In particolare, il Nucleo Saf dei vigili del fuoco di Benevento ha ispezionato il corso del fiume Sabato nel tratto che va dalla località "Stretto di Barba" fino alle porte di Benevento, senza alcun esito.