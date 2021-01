Perde il controllo dell'auto e si ribalta, ferito un uomo Incidente stradale tra Castelpagano e Colle Sannita. Distrutta un'Alfa Mito

E' stato trasferito in ospedale a Benevento il conducente di un'Alfa Mito che questa sera è rimasto ferito in un incidente stradale lungo la strada che da Colle Sannita conduce a Castelpagano. Secondo una prima ricostruzione e per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo del veicolo che, dopo aver urtato contro un muro, si è ribaltata sulla carreggiata. A far scattare l'allarme sono stati gli automobilisti in transito. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti, i carabinieri e l'ambulanza del 118. Il malcapitato è stato affidato alle cure dei sanitari che lo hanno poi trasferito in ospedale a Benevento: non gravi le sue condizioni. Completamente distrutto il veicolo.