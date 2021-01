Forzano una finestra e occupano un appartamento a Benevento L'intervento degli agenti della Polizia Municipale

Hanno forzato l'infisso di un balcone ed hanno occupato abusivamente un appartamento del Comune di Benevento. È accaduto in via Isernia. Protagonista della vicenda un'intera famiglia i cui componenti sono stati identificati dagli agenti della Polizia Municipale accorsi sul posto dopo che alcune persone avevano fatto scattare l'allarme. L'appartamento attualmente non è dotato delle utenze (acqua, luce e gas). “Ho immediatamente avvisato i servizi sociali del Comune – ha dichiara il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco – poiché nell’alloggio sono presenti anche due minori. Il Servizio patrimonio del comune di Benevento provvederà ora a emettere ordinanza di rilascio dell’alloggio poiché occupato abusivamente”.