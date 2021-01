Giovane arrestato, incidente tra auto Polizia e altra macchina Fermato per evasione Mirko Polese, 29 anni, di Benevento

Lo hanno sorpreso al di fuori della sua abitazione, dove si sarebbe dovuto trovare perchè sottoposto ai domiciliari, e lo hanno arrestato. E' stata la Volante a bloccare Mirko Polese (avvocato Claudio Fusco), 29 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, al quale è stata contestata l'evasione dal regime restrittivo disposto a suo carico.

Fermato, al giovane, su disposizione della Procura, sono stati applicati gli arresti in casa, dove è stato accompagnato. Un'operazione portata a termine nonostante un incidente che ha coinvolto l'auto di servizio ed un'altra macchina. Nessun problema, per fortuna, per le persone.