Mezzo rubato e con targa contraffatta, assolto un imprenditore Non aver commesso il fatto per Antonio De Mare, accusato di falso, truffa e ricettazione

Era accusato di falso, truffa e ricettazione, ma il giudice Sergio Pezza lo ha assolto per non aver commesso il fatto. E' la sentenza al termine del processo a carico di Antonio De Mare (avvocati Antonio Leone e Alessio Palillo), un imprenditore di Benevento, chiamato in causa da una indagine avviata qualche anno fa.

Punto di partenza, il sequestro di un mezzo rinvenuto in un'area adiacente il piazzale della ditta. Un mezzo risultato rubato a Napoli, sul quale era stata apposta una targa contraffatta. Da qui il processo che si è concluso oggi con l'assoluzione dell'imputato.

Condannato per droga, affidamento al lavoro

Era in carcere per scontare la pena di 4 anni e 10 mesi, ma il magistrato di Sorveglianza di Campobasso ne ha disposto l'affidamento al lavoro. E' la decisione adottata per Diego Uccellini (avvocato Antonio Leone), 45 anni, di Solopaca, rimasto coinvolto nel magio del 2017, quando erano state eseguite ventuno misure cautelari, nell'indagine della Dda e dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio su un traffico di stupefacenti - cocaina, hashish e marijuana - tra Marocco, Spagna e Italia. Uccellini era stato condannato a 7 anni e 4 mesi in primo grado, con rito abbreviato, dal gup del Tribunale di Napoli: una pena poi ridotta in appello a 4 anni e 10 mesi, diventata definitiva.