Droga nascosta nel terreno, due condanne ed un'assoluzione Rito abbreviato: 9 anni a Cosimo Nizza, 46 anni, 6 a Giuseppina Spagnuolo, 45 anni.

Due condanne ed un'assoluzione sono state decise dal giudice Vincenzo Landolfi al termine del rito abbreviato per tre delle cinque persone – le altre due hanno patteggiato nel febbraio dello scorso anno – coinvolte nella doppia operazione antidroga condotta dalla Squadra mobile il 3 maggio ed il 3 luglio del 2019.

Queste, in particolare, le pene: 9 anni a Cosimo Nizza, 46 anni, 6 anni a Giuseppina Spagnuolo, 45 anni. Assolta invece, per non aver commesso il fatto, Antonella Spagnuolo, 49 anni, anch'ella di Benevento. Il pm Giulio Barbato aveva proposto 8 anni e 4 mesi per Nizza, 2 anni e 8 mesi per le due donne.

Come si ricorderà, il primo blitz della Mobile era scattato a maggio, al rione Libertà, dove era stato fermato, mentre se ne andava in giro con un grosso cane corso, Carmine Giangregorio (2 anni e 8 mesi), all'epoca 42enne, sorpreso con una busta di cellophane contenente 100 grammi di cocaina che, secondo gli inquirenti, aveva prelevato in precedenza dall'abitazione di Nizza, nella quale si trovava la convivente Antonella Spagnuolo. Nell'appartamento erano stati rinvenuti circa 20mila euro, disseminati tra camera da letto, indumenti e mobili. Un episodio per il quale sia Nizza che Antonella Spagnuolo sono stati assolti.

L'altra capitolo – quello delle condanne - riguardava invece l'intervento di luglio, quando gli agenti erano entrati in azione, contemporaneamente, in casa di Nizza, dove erano stati sequestrati 120 grammi di cocaina, e alla contrada San Giovanni di Apollosa, dove abitano Giuseppina Spagnuolo ed il marito, Massimo Lupo (4 anni), ora 49enne. In quella occasione erano stati scovati, in una borsa frigo nascosta in un terreno, un chilo e 400 grammi di eroina ed un chilo e 200 grammi di cocaina.

Sono sttai impegnati nelal difesa gli avvocati Antonio Leone (per Nizza e le due Spagnuolo) e Fabio Russo (per Nizza e Antonella Spagnuolo).