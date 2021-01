Danneggiamento e furto nel Dipartimento di Salute mentale Asl Giallo sull'incursione nei locali di via Grimoaldo Re. Danni negli uffici ed estintore svuotato

Incursione notturna all'interno degli ambulatori ed uffici dell'Asl del Dipartimento di salute mentale di via Grimoaldo Re, al Rione Ferrovia. Dopo aver forzato un infisso i malviventi hanno danneggiato un distributore di bevande, probabilmente rubando le monete dalla gettoniera, hanno svuotato un estintore, rotto i lettori di badge all'ingresso e portato via anche delle batterie dalle auto di servizio in sosta dinanzi alla struttura. I banditi hanno anche sfondato le porte blindate degli uffici al primo piano e rivolto le loro 'attenzioni' ad una stanza in particolare rompendo arredi e suppellettili.

A far scattare l'allarme sono stati i dipendenti quando questa mattina hanno preso servizio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini.