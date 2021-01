Lascia l'auto in divieto e la ritrova piena di sterco Nel mirino di qualcuno una donna di Benevento. Arriva la Polizia municipale ed eleva sei verbali

Aveva lasciato l'auto in sosta in via Erchemperto, in divieto di sosta. Un parcheggio che non avrebbe consentito il transito di un'ambulanza. Quando è ritornata per riprendere il suo veicolo lo ha trovato cosparso di sterco. È accaduto in pieno centro storico a Benevento. Protagonista della vicenda, suo malgrado, una donna della città che ha poi allertato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale che ha avviato le indagini sull'imbrattamento. I vigili hanno anche elevato sei verbali per divieto di sosta di altrettanti veicoli. "Imbrattare l'auto con lo sterco – ha commentato il comandante della Municipale, Fioravante Bosco – è stato un gesto incivile, ma c'è chi imperterrito continua a parcheggiare dove è tassativamente vietato anche per motivi di sicurezza”.