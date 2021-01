'Assalto' a pullmino tifosi Lazio, assolto consigliere-tifoso Domenico Franzese era stato chiamato in causa per l'episodio, nel 2017, prima di Benevento-Lazio

Era accusato di violenza privata, ma il giudice Mariagrazia Monaco lo ha assolto perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza pronunciata al termine del processo a carico del consigliere comunale di Benevento Domenico Franzese (avvocato Domenico Russo), al quale l'imputazione era stata contestata in relazione ad un episodio accaduto il 29 ottobre del 2017, prima della partita tra il Benevento e la Lazio.

Secondo gli inquirenti, Franzese, in sella al suo ciclomotore in compagnia di un altro tifoso – la sua posizione era stata poi archiviata -, avrebbe avvicinato un pullmino di tifosi ospiti in transito lungo via Sturzo, dove non si sarebbe dovuto trovare, ed avrebbe inveito contro il conducente, sputando e colpendo con pugni il finestrino del mezzo.

Era intervenuta la polizia, per Franzese erano scattati l'obbligo di firma e il Daspo per cinque anni, ai quali è ancora sottoposto, e di cui la difesa chiederà la revoca dopo la sentenza di questo pomeriggio.



Violeazione misura di prevenzione, il fatto non sussiste per Salvatore Polizia

Lo stesso giudice Monaco ha anche assolto, sempre perchè il fatto non sussiste, Salvatore Polizia (avvocato Vincenzo Sguera), un imprenditore di Benevento, al quale era stata addebitata la violazione, nel 2015, della misura di prevenzione.