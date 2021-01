Si sveglia e trova l'auto appoggiata sui mattoni Via Einaudi a Benevento. Rubate le quattro ruote di una Fiat 500

Ha trovato l'auto senza le quattro ruote. Amarissimo risveglio, questa mattina, per il proprietario di una Cinquecento lasciata in sosta lungo via Einaudi. Il malcapitato è stato costretto a fare i conti con le conseguenze dell'azione dei malviventi che, dopo aver smontato i quattro pneumatici, hanno appoggiato la macchina sui mattoni. Resta da capire se la vettura sia finita nel mirino di attenzioni particolari – nella zona ce n'erano altre parcheggiate – o se la scelta dei ladri sia stata compiuta su commissione, alla ricerca di un determinato tipo di gomma.