Muore a 29 anni, sette anni fa aveva perso un fratello di 25 Sotto choc la comunità di Sant'Agata dei Goti

Una famiglia distrutta dal dolore, piombata nuovamente in un incubo che non sembra avere fine. Sette anni fa la perdita di un figlio, ora di un altro. E' sotto choc la comunità di Sant'Agata dei Goti per il destino assurdo che ha investito e travolto un 29enne, la cui esistenza è stata stroncata da un malore improvviso che non gli ha dato scampo. Era il fratello del 25enne che aveva perso la vita nel 2014, vittima di un incidente stradale. Due giovani strappati precocemente alla vita che avrebbero avuto diritto di vivere, all'amore di quanti volevano loro bene.

Immediate le reazioni sui social, tutte improntate a sentimenti di solidarietà e vicinanza soprattutto nei confronti della madre. “Accompagnare il secondo figlio al cimitero, entrambi mancati in situazioni tragiche, e il terzo vivo per miracolo, è una tragedia nella tragedia, devastante. Prego per questa mamma che dovrà trovare la forza per sopravvivere a questo crudele destino”, ha scritto Paolo Di Donato