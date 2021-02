Sannio. Maltempo, fiumi in piena e torrenti straripati – FOTO VIDEO - Paura nella zona di Pantano per livello del Calore fatto innalzare dalla piena del Sabato

Il maltempo di queste ore nel Sannio sta creando danni e disagi. In particolare c'è paura per la piena dei fiumi anche in vista della proroga dell'allerta meteorologica diramata dalla Regione Campania. Nel Sannio a creare i maggiori problemi sono i livelli di guardia dei fiumi e lo straripamento di alcuni torrenti che vanno ad ingrossare con il passare delle ore il livello dei due principali corsi d'acqua che attraversano Benevento. In piena il fiume sabato che si riversa nel Calore nella zona tra Santa Clementina e contrada Pantano dove c'è apprensione tra i residenti già duramente colpiti dall'alluvione del 2015. Impossibile e difficile dimenticare quelle terribili ore, ancora di più se si pensa che da allora nulla è stato fatto o quasi per mettere in sicurezza gli argini e gli alvei del Calore.

A contrada Pantano di Benevento necessario l'intervento dei vigili del fuoco per ripristinare il deflusso di un torrente rifatto da pochi mesi, le cui acque si sono riversate sotto il cavalcavia della Tangenziale Ovest anche a causa delle grate otturate. Sul posto anche gli agenti della Volante allertati dai residenti. E sempre a Pantano il fiume Calore ha invaso alcuni terreni a causa della piena.

A far paura sono anche i tanti detriti trascinati a valle dai fiumi. Decine i torrenti che nel Sannio sono straripati allagando terreni ed alcune strade di campagna. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Benevento. A Casalduni pompieri in azione per monitorare il flusso del fiume Lete che in un tratto sta erodendo la massicciata di una strada comunale. Tante le richieste di intervento per gli alberi spezzati dalle forti raffiche di vento e per rimuovere parti di intonaco o costruzioni pericolanti.

In strada a Benevento anche i volontari della protezione civile che stanno monitorando i fiumi nelle zone a maggior rischio.

Ora si spera che la pioggia possa 'donare' qualche ora di tregua per far defluire la tantissima acqua raccolta sia nella valle del Sabato che dal Colore che con il passare dei minuti cresce di livello ma che per il momento, sono le 18,5, non crea problemi se non nella zona di Pantano dove alcuni campi sono stati allagati.

IN AGGIORNAMENTO