Droga Marocco-Spagna-Italia, libero un 45enne: pena finita La decisione per Diego Uccellini, di Solopaca, condannato a 4 anni e 10 mesi

A gennaio era stato scarcerato, ottenendo i domiciliari e l'affidamento al lavoro, ora è libero e non ha più alcuna pena da scontare. E' la conseguenza del reclamo presentato dall'avvocato Antonio Leone sulla non idoneità degli ambienti carcerari, ed accolto dal magistrato di Sorveglianza di Campobasso, per Diego Uccellini, 45 anni, di Solopaca, rimasto coinvolto nel maggio del 2017, quando erano state eseguite ventuno misure cautelari, nell'indagine della Dda e dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio su un traffico di stupefacenti - cocaina, hashish e marijuana - tra Marocco, Spagna e Italia.

Uccellini era stato condannato a 7 anni e 4 mesi in primo grado, con rito abbreviato, dal gup del Tribunale di Napoli: una pena poi ridotta in appello a 4 anni e 10 mesi, diventata definitiva. Qualche mese fa, come detto, l'uscita dal carcere, cui è seguita adesso, dopo il sì al reclamo, la declaratoria del fine pena da parte della Procura generale di Napoli.