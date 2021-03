Appalti Telese, per 4 annullati effetti civili prescrizione La Cassazione: nuovo giudizio civile

Annullata dalla Cassazione, limitatamente agli effetti civili, che saranno dunque vagliati nuovamente dal giudice civile, la sentenza per alcune delle persone tirate in ballo da un'indagine della guardia di finanza sulle gare di appalto del Comune di Telese Terme, per le quali in appello, dopo la condanna in primo grado, era scattata, nel novembre del 2019, la prescrizione, ma non per le statuizioni civili.

Si tratta di Giuseppe D’Occhio, 65 anni, ex sindaco di Telese (ruolo che aveva nuovamente assunto dal maggio 2009 dopo essere stato assessore ai Lavori pubblici del Comune e a lungo primo cittadino), Almerico Fasano, 47 anni, legale rappresentante della 'Coedil Fap srl', Sergio Fuschini, 49 anni, titolare della 'Fuschini Costruzioni di Sergio Fuschini', Quirino Vegliante, 47 anni, legale rappresentante della 'Vegliante Costruzioni srl', difesi dagli avvocati Angelo Leone (per D'Occhio, Fasano e, con l'avvocato Giuseppe Maturo, per Fuschini) e Vittorio Fucci (per Vegliante).

No, invece, al ricorso per Antonio Antonuccio, 70 anni, di Cusano Mutri, responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Telese, assistito dall'avvocato Marcello D'Auria.