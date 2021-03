Ruba tre quintali di legna di ulivo in un terreno, arrestato Ai domiciliari un 48enne di Arpaia, fermato dai carabinieri

Lo hanno sorpreso mentre stava caricando su una Apecar la legna ottenuta dal taglio di alberi in un terreno privato. E' per questo che i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 48enne di Arpaia, attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata: per lui l'ipotesi di reato di furto.

Lo avrebbe commesso alla località Tairano, nel fondo di proprietà di una donna, dal quale avrebbe portato via circa 3 quintali di legna di piante di ulivo (altri 2 erano in attesa di essere spostati sul mezzo) .

Per l'uomo sono stati disposti i domiciliari. Il veicolo, due motoseghe e due taniche con 5 litri ciascuna di miscela sono stati sequestrati.