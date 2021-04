Il fuoco divampa in un appartamento, paura nella notte E' accaduto a San Giorgio del Sannio

Paura nella notte a San Giorgio del Sannio per un incendio divampato in una abitazione. Erano all'incirca le 2 quando l'allarme è scattato in via Tirelli, dove le fiamme si sono sviluppate all'improvviso in un appartamento.

Le persone che si trovavano all'interno sono fortunatamente riuscite a mettersi al sicuro dopo essersi accorte in tempo di ciò che stava succedendo, mentre i pompieri del comando provinciale, accorsi con due squadre, hanno domato il rogo.

(foto di repertorio)