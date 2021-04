Evasione, misura cautelare attenuata per un 31enne La decisione del Gip, ai domiciliari Sergio Altivalle

Il Gip del Tribunale di Benevento, la dottoressa Gelsomina Palmieri, ha disposto l'attenuazione della misura cautelare in carcere, sostituita con i domiciliari, per Sergio Altivalle, (avvocato Vittorio Fucci), 31 anni, di Benevento nuovamente gli arresti domiciliari.

Arrestato con l'accusa di spaccio, l'uomo era finito in carcere e poi ai domiciliari. Arrestato nuovamente per evasione, Altivalle era finito nuovamente in carcere. Ora è nuovamente ai domiciliari.