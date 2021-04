Faggi abbattuti nel Parco, legna rubata: 3 divieti di dimora Misura per persone dello stesso nucleo familiare

Non possono dimorare nei comuni ricadenti nel Parco regionale del Matese: Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Pietraroja, Faicchio, S. Lorenzello, Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello del Matese, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife e Valle Agricola.

E' la misura disposta dal Gip nei confronti di tre persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare, ritenute responsabili, tra gennaio ed ottobre del 2020, dell'abbattimento di numerose e pregiate piante di faggio all’interno di aree demaniali protette del Parco, e del furto della legna.

Il provvedimento è stato adottato in una indagine della Procura e della Forestale che, avviata dopo un episodio accaduto nel dicembre del 2019, quando era stato arrestato un 61enne di Cusano Mutri, sorpreso mentre alla guida di un Iveco trasportava 50 quintali di legna che, secondo l'accusa, erano stati trafugati in un bosco, si è poi sviluppata “grazie a servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché sopralluoghi e rilievi fotografici, anche mediante l’utilizzo di apposite foto-trappole collocate nelle aree dei furti- su boschi demaniali ubicati alle località “Pesco Rosito” e “Fonte Lagno di Ferro” ricadenti nel comune di Pietraroja, aree queste di notevole pregio ambientale e paesaggistico (essendo individuate come Zona Speciale di Conservazione a norma dell’art. 4 part. 4 della direttiva comunitaria n. 92/43)”.

Un lavoro che, “nonostante la difficoltà dovuta alla circostanza che gli indagati sono ottimi conoscitori delle aree oggetto di furto, caratterizzate da notevole estensione e da una conformazione spesso impervia”, avrebbe consentito di acquisire elementi a carico dei tre indagati, ai quali è stata applicata la misura sul presupposto del pericolo di reiterazione del reato.