Auto fuori strada si ferma a un passo dal precipizio - FOTO Paura per madre e figlio. Panda 'trattenuta' da un alberello e poi ancorata dai vigili del fuoco

Momenti di autentico terrore questo pomeriggio per una donna e il suo bambino in tenerà età rimasti coinvolti in un incidente stradale che solo per un caso non ha fatto registrare un bilancio assai più preoccupante. Entrambi sono infatti rimasti all'interno dell'auto finita fuori strada e in bilico su un burrone. E' accaduto in via Palmiro Togliatti, non lontano dal campo sportivo di Castelpoto. Per cause in corso di accertamento, la donna avrebbe perso il controllo della sua Fiat Panda che è finita in una scarpata. La corsa impazzita dell'auto è stata per fortuna fermata da una piccola quercia che ha impedito al veicolo di precipitare nel vuoto.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco che hanno immediatamente ancorato con una corda il veicolo in modo da poter estrarre dall'abitacolo sia la donna che il figlioletto che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze. Affidati ai sanitari dell'Unità di rianimazione del 118 Croce Rossa, i due malcapitati sono stati poi accompagnati per accertamenti all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento. L'auto è stata poi trainata sulla carreggiata da un'autogrù dei vigili del fuoco mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi.