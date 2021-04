Paziente muore dopo intervento, indagati quattro medici Sabato l'autopsia di una 70enne di San Nicola Manfredi deceduta al Fatebenefratelli

Sono quattro, tra chirurghi ed anestesisti, i medici del Fatebenefratelli indagati per la morte di una paziente di San Nicola Manfredi, avvenuta lo scorso 4 aprile. Tutti sono stati 'avvisati' dal sostituto procuratore Maria Colucci in vista dell'affidamento dell'incarico per l'autopsia, in programma sabato mattina.

Un atto dovuto per consentire loro la nomina di un proprio consulente che partecipi all'esame, per il quale il Pm ha scelto il medico legale Umberto De Gennaro, che si avvarrà dell'anatomopatologo Vincenzo Iorio e del chirurgo Osvaldo Micera.

Secondo una prima ricostruzione, il cuore della vittima – una 70enne – si sarebbe fermato per sempre dopo un intervento al quale sarebbe stata sottoposta. Un dramma per i suoi familiari, che con la loro denuncia hanno innescato l'avvio di una inchiesta nell'ambito della quale è stata disposta l'autopsia, che dovrà stabilire se esistano presunti profili di responsabilità a carico dei quattro medici, difesi, tra gli altri, dagli avvocati Mario Palmieri e Giuseppe Francesco Massarelli.