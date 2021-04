Airola: scuole chiuse, Comitato genitori scrive al Prefetto "Chiediamo di conoscere le sue determinazioni sull'inspiegabile silenzio del sindaco"

Hanno scritto al Prefetto, chiedendogli di conoscere le sue “determinazioni in merito all'inspiegabile silenzio del sindaco di Airola e al perdurante stato di chiusura delle scuole pubbliche ad Airola, nonché le determinazioni dello stesso sindaco in proposito”.

E' l'iniziativa adottata dal 'Comitato scuole aperte ad Airola', di cui è presidente Federica Lerro, che in una nota comunica al dottore Carlo Torlontano, da un mese al vertice del Palazzo del governo sannita, la nascita del Comitato, dettata dalla “preoccupazione di alcuni genitori per la lesione di un diritto indisponibile come l'istruzione, dovuta al perdurare, da ben 13 mesi, della chiusura delle scuole pubbliche nel Comune di Airola (a fronte dell'apertura degli asili privati)”.

Il Comitato precisa che “ad oggi, 15 aprile 2021, nonostante le note di codesto Ufficio inoltrate al primo cittadino di Airola con riguardo all'ordinanza del 12 aprile 2021 e alla necessità di adeguare la stessa alle disposizioni di legge ex articolo 2 comma 1 del D L 44 del 1 /4/ 2021, nulla si è più saputo al riguardo. Ciò nel solco della continuità rispetto ai passi che sono già stati fatti (circolare 25926 dell'8/4/ 2021 e n.27080 del 13/4/ 2021 della Prefettura).

Da qui la richiesta di conoscere le decisioni del Prefetto “in merito all'inspiegabile silenzio del sindaco di Airola e al perdurante stato di chiusura delle scuole pubbliche ad Airola, nonché le determinazioni dello stesso sindaco in proposito”.