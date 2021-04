Cede cocaina in un pacchetto di sigarette, arrestato Controlli dei carabinieri. Ai domiciliari un 49enne di Arpaia

Spaccio di droga è l'accusa contestata ad un 49enne di Arpia arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio al termine di un controllo. L'uomo, che era all'interno di un'auto, è stato notato dai militari passare un pacchetto di sigarette ad un'altra persona del posto. Di qui i carabinieri hanno deciso di intervenire e fermare entrambi per un controllo. All'interno del pacchetto gli investigatori hanno trovato della cocaina. Per il 49enne sono quindi scattati i domiciliari mentre l'acquirente è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.