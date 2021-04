Mastella: virus avanza ma contagi nelle scuole contenuti Il primo cittadino torna a fare il punto sull'emergenza nella sua consueta telefonata domenicale

Torna a raccomandare la massima attenzione anche e soprattutto in vista della riapertura delle attività il sindaco di Benevento Clemente Mastella che nella sua telefonata domenicale fa il punto sulla situazione covid.

“Aumentano i contagi in città – dice il primo cittadino - ma per le scuole ci sono basse percentuali e non ci sono elementi che giustifichino la chiusura. Per domani, però, tenteremo di assicurare più controlli dinanzi agli istituti scolastici in ogni caso fate la vostra parte – raccomanda – continuate a portare la mascherina e a mantenere il giusto distanziamento”.

Mastella giudica positiva la possibilità delle riaperture delle attività “ma questo – spiega - non deve portarci a pensare che sia tutto finito”.

E poi annuncia la volontà di coordinarsi con le attività di ristorazione prestando loro, dove possibile, spazi per consentire le riaperture esterne.

Il sindaco, poi, rilancia la campagna di screening al Palatedeschi dove vengono somministrati gratuitamente i tamponi antigenici ai cittadini che lo richiederanno. I controlli riprenderanno (sempre dalle 9 alle 18) da domani a sabato 24 aprile.

Infine il sindaco ha parlato anche del Centro di manutenzione ferrovie “che – rassicura - non chiuderà” e infine sulla struttura residenziale innovativa per malati di Alzheimer' in costruzione al quartiere Pacevecchia annuncia: “in quella stessa struttura predisposti anche progetti per ragazzi autistici”.

Infine annuncia: “solo se saremo uniti e solidali con chi vive le difficoltà eviteremo che il virus ci rubi il futuro”.