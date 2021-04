Ladri in due case, paura a Benevento Dopo una breve tregua tornano i colpi a contrada San Vitale. Nel mirino gioielli, armi e soldi

Dieci giorni, tanto è durata la tregua , dall'ultimo allarme arrivato alle forse dell'ordine, a contrada San Vitale dove da oltre un mese i residenti sono preoccupati per una serie di furti tentarono andati a segno sempre di sabato sera. Ieri intorno alle 21 l'allarme è nuovamente scattato al 113 e al 112 per due colpi messi a segno in altrettante abitazioni lungo la provinciale 153 nei pressi di un bar tabacchi e dell'ex edificio scolastico. In un caso ancora da accertare se i malviventi abbiano o meno portato via le armi contenute in una cassaforte le cui chiavi non sarebbero state più ritrovate dal malcapitato. Paura per la famiglia che stava centenari al piano inferiore della casa. Scattato l'allarme sul posto sono accorse due volanti della Polizia che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini. A circa duecento metri di distanza, approfittando dell'assenza dei proprietari i ladri hanno messo a segno in altro furto. Dopo aver forzato ed aperto una finestra, i malviventi hanno portato via gioielli soldi e un orologio . La loro azione è stata però interrotta dall'arrivo del padrone di casa che ha sentito delle persone scappare ed ha fatto scattare l'allarme. Lavoro in questo caso per i carabinieri. Forze dell'ordine che ormai da settimane sono alle ricerche di quella che sembra essere una verità e propria Nando di ladri che sembra prediligere ultimamente la contrada alle porte di Benevento. Zona finita al centro anche di controlli straordinari della Polizia.

solo qualche settimana fa era stata tanta la paura per i residenti dopo che alcune persone erano state sorprese sul retro di due case e poi viste scappare nei terreni almeno un paio di occasioni. Tutto sempre durante le ore serali del fine settimana.

La settimana appena finita ha però fatto registrare anche altri colpi a partire dal quartiere Pacevecchia nell'abitazione di un professionista e in un'altra occasione, poco distante, alla frazione Perrillo. Altra zona spesso nel mirino dei banditi.