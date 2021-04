Cade dalla moto, 29enne in prognosi riservata Incidente ieri pomeriggio a Campolattaro. Necessario l'intervento di due ambulanze

E' in prognosi riservata il giovane di Campolattaro rimasto gravemente ferito ieri in un incidente motociclistico. Si tratta di un 29enne ora ricoverato al San Pio di Benevento a causa delle conseguenze del sinistro sul quale sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. Secondo una prima ed ancora sommaria informazione, il giovane si trovava in sella alla sua Yamaha Yzf quando per cause in corso di accertamento è caduto finendo sull'asfalto a poca distanza dalla sua abitazione. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 della Misericordia. Necessario l'intervento anche dei medici e degli infermieri dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa 118 che hanno dovuto stabilizzare le condizioni del paziente per proseguire in sicurezza la corsa verso l'ospedale dove poi il giovane è stato ricoverato. Avviate le indagini, i carabinieri hanno invece sequestrato la moto.