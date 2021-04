Positivo al covid va a lavorare col trattore, denunciato Giovane scoperto dai carabinieri di Castelfrando in Miscano

I carabinieri della Stazione di Castelfranco in Miscano hanno denunciato un giovane del posto con l'accusa di non aver rispettato il divieto di mobilità dalla propria abitazione, poiché in isolamento domiciliare dall'Asl dopo che era risultato positivo al Covid 19. Secondo l'accusa il giovane agricoltore si era recato in un altro comune alla guida di un trattore per arare dei suoi terreni. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno anche informato l'Asl dell'accaduto.