Cocaina sotto leva del cambio, dopo 11 mesi lascia gli arresti Obbligo di presentazione alla pg per Gianluca De Florio, 34 anni, di Benevento

Dai domiciliari all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E' quanto deciso dal giudice Francesca Telaro, dinanzi al quale è in corso il processo, per Gianluca De Florio (avvocato Antonio Leone), il 34enne di Benevento che nel maggio dello scorso anno era stato arrestato, al pari di un'altra persona, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze.

Entrambi erano in una Nissan Juke fermata a Sferracavallo dai carabinieri del Nucleo radiomobile e operativo della Compagnia di Benevento, che, al termine di una perquisizione, avevano rinvenuto rinvenuto, nascosti sotto la cuffia della leva del cambio, poco meno di 130 grammi di cocaina.

***

Dall'obbligo di dimora a Casoria a quello di firma. Attenuata dal Riesame la misura per Marco Dario (avvocato Fabio Russo), 43 anni, uno dei due napoletani arrestati alla vigilia di Pasqua per il furto di sei pezzi di salame napoletano e 14 confezioni di tonno, di due diverse marche, esposti sugli scaffali in un supermercato a Paolisi.