Ovuli con la cocaina in auto, arrestato un 42enne Ai domiciliari un uomo di Gioia Sannitica, fermato a Puglianello da agenti Commissariato Telese

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è l'ipotesi di reato con la quale è finito ai domiciliari Luigi Mauro, un 42enne di Gioia Sannitica, arrestato a Puglianello dagli agenti del Commissariato di Telese Terme.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, era al volante di una Bmw che gli uomini del vicequestore Alessandro Salzano hanno fermato per un controllo nei pressi del cimitero di Puglianello. Il 42enne avrebbe cercato di allontanarsi, ma è stato bloccato.

All'interno dell'auto, in un vano portaoggetti, i poliziotti hanno rinvenuto due ovuli contenenti 20 grammi di cocaina. Dichiarato in arresto, il 42enne è stato sottoposto agli arresti in casa su disposizione del sostituto procuratore Licia Fabrizi.

Ha nominato come difensore l'avvocato Massimo Scetta, che lo assisterà nel corso dell'udienza di convalida dinanzi al Gip: l'occasione, per l'indagato, per fornire la sua versione dei fatti.