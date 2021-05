Ancora rivendite di tabacchi nel mirino dei ladri nel Sannio Colpo ad Amorosi, portati via gratta e vinci e sigarette. Indagano i carabinieri

Ladri nuovamente in azione in valle Telesina. Come spesso accade, nel mirino è finita una rivendita di tabacchi. È accaduto ad Amorosi dove nel mirino è finita l'attività commerciale in via Calore. Dopo aver forzato ed aperto la porta d'ingresso, i malviventi sono entrati all'interno del negozio dal quale hanno portato via sigarette e gratta e vinci per un valore stimato di circa 2mila euro. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini sull'ennesimo colpo messo a segno in Valle Telesina.