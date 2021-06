Rubano spazzolini e filo interdentale, arrestate due donne Fermate a San Giorgio del Sannio una 35enne ed una 23enne rumene

Sono state arrestate perchè avrebbero rubato in due attività commerciali. Nel mirino dei carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio sono incappate Anisoara Miahlake, 35 anni, e Florentina Rupa, 23 anni, entrambe di nazionalità rumena, domiciliate in un campo nomadi a Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti in via Moro, a San Giorgio del Sannio, dove era stata segnalata la presenza di due donne che in un supermercato stavano trafugando dagli scaffali prodotti per l'igiene e la cura personale.

Attese all'uscita dal locale, sono state bloccate e individuate successivamente, attraverso le immagini del sistema di videosorveglienza, come le presunte autrici di un altri due furto, sempre di articoli per l'igiene, messo a segno in precedenza in un altro supermercato. Le stesse donne, infine, sarebbero state riconosciute dalla titolare della stessa catena di supermercati di Benevento come coloro che qualche giorno prima avrebbero rubato nel suo esercizio commerciale.

Dichiarate in arresto, la 35enne e la 23enne sono state sottoposte agli arresti domiciliari su disposizione del sostituto procuratore Maria Colucci. Sono difese dall'avvocato Gianluigi Di Ruocco.

Da San Giorgio del Sannio ad Airola, dove i carabinieri hanno denunciato un 20enne sannita, un 43enne ed un 35enne della provincia di Caserta, già noti alle forze dell'ordine, per il furto, lo scorso 27 aprile, del tubo di scarico collegato al collettore nella parte anteriore del motore (catalizzatore) di una Fiat Punto, mentre era in sosta nel parcheggio di un esercizio commerciale ad Airola, lungo l'Appia. I tre sono sttai proposti per il foglio di via.