Schiacciato dal trattore, la tragica fine di un 47enne di Calvi Il dramma si è consumato a Tufo, la vittima è Antonio Mogavero

Sarebbe rimasto schiacciato dal trattore che guidava. Sarebbe questa la dinamica della morte di Antonio Mogavero, un 47enne di Calvi, vittima di un incidente accaduto in mattinata a Tufo, un centro della provincia di Avellino limitrofo al Sannio.

Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato avrebbe perso il controllo del mezzo che stava guidando in un terreno con una forte pendenza per eseguire alcuni lavori. Il trattore si è ribaltato e non ha lasciato scampo al 47enne. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Avellino, inutile ogni soccorso. Molto conosciuto inn paese, Antonio gestiva con il fratello una rinomata macelleria.

Enorme la commozione a Calvi appena la tragica notizia si è diffusa.

"E' terribile ciò che è capitato - commenta il sindaco Armando Rocco, informato durante un viaggio per motivi professionali-, un dramma assurdo che lascia senza parole. Antonio lascia il ricordo di una persona splendida e dedita al lavoro, che aveva nell'umiltà e nella generosità i suoi tratti salienti. Ad Enrico, suo fratello, ed ai familiari va tutta la nostra vicinanza".

