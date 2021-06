"Canile abusivo", sequestrati gli animali ed anche il terreno E' accaduto a San Marco dei Cavoti

Hanno sequestrato tutto: il terreno, una trentina di cani ed i box dei quali sono ospiti. E' accaduto a San Marco dei Cavoti, dove i carabinieri della locale Stazione, supportati dai veterinari dell'Asl, hanno fatto visita ad una coppia di Pesco Sannita- entrambi ultraquarantenni, sono difesi dall'avvocato Fabio Russo-ipotizzando la non regolarità del canile, ritenuto dunque abusivo, ed anche il maltrattamento degli animali.

I sigillli sono stati apposti anche al fondo perchè sarebbero stati rinvenuti rifiuti ritenuti speciali.

Si tratta di una storia che richiama quella registrata alcuni anni fa a Pietrelcina, finita al centro di un processo che nel novembre dello scorso anno si era conclusa con l'assoluzione, perchè il fatto non sussiste, di due persone, una delle quali è la donna chiamata in causa dal blitz di ieri sera a San Marco.

In quella occasione, come si ricorderà, erano stati portati via trentotto cani adulti, tredici cuccioli, ventidue gatti ed un porcellino d'india. Stavolta, invece, gli animali sono stati affidati ai due coniugi.

(foto di repertorio)