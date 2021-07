Maltrattamenti, pena definitiva: in carcere un 70enne Ordine di esecuzione notificato all'uomo dai carabinieri di San Marco dei Cavoti

Deve espiare una pena definitiva di oltre un anno di carcere per maltrattamenti aggravati contro familiari o conviventi e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, commessi tra il 2017 ed il 2019 nei confronti di sua moglie. Si tratta di un 70enne trasferito in carcere dai carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti e della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo. Nei suoi confronti un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.