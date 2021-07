Auto contro una parete della galleria, una donna perde la vita La vittima è una 79enne di Cusano Mutri. Era nalla macchina guidata dal marito

Il suo cuore si è fermato per sempre al Fatebenefratelli, dove è giunta in condizioni gravissime. I medici hanno provato a salvarla, ma non c'è stato nulla da fare per una 79enne di Cusano Mutri. Il dramma nel tardo pomeriggio: secondo una prima ricostruzione, la donna era nell'auto guidata dal marito 88enne.

Una volta alll'interno della galleria tra Cusano Mutri e Cerreto Sannita, la macchina sarebbe finita contro una parete del tunnel. La 79enne ha accusato un malore, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale, dove è deceduta.

Su ordine del sostituto pprocuratore Francesco Sansobrino, la salma è stata visitata esternamente dal medico legale Umberto De Gennaro, che non è escluso nei prossimi giorni possa curare l'autopsia. Indagano i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita.