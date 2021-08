Auto di una donna in fiamme nella tarda serata di ieri a Sant’Agata de’ Goti Distrutta una Kia Picanto lasciata in sosta in via Capellino

Dopo qualche giorno di relativa calma, ancora un'auto in fiamme nella notte nel Sannio. Questa volta ad essere distrutta da un incendio è stata la Kia Picanto che una ragazza aveva lasciato in sosta in via Capellino a Sant'Agata de' Goti in valle Caudina. Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea sono arrivati sul posto, dopo l'allarme lanciato da un automobilista, il veicolo era completamente avvolto dal rogo. L'episodio è avvenuto intorno alle 22. L'utilitaria era stata lasciata in sosta dalla giovane proprietaria lungo la strada periferica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Airola. Spento l'incendio, i vigili del fuoco con i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene esclusa. Resta infatti da capire se si sia trattato di un incendio doloso o di un rogo scatenato da altre cause. Ipotesi ora al vaglio degli investigatori che hanno ascoltato la proprietaria della Kia.

Si allunga la lista dei veicoli distrutti o danneggiati dalle fiamme nell'ultimo mese nel Sannio. Episodi registrati sia a Benevento che in altri centri della provincia sui quali sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.