Cane abbandonato lungo la Telesina, salvato da una donna e dai poliziotti Il meticcio portato in Questura e rifocillato dopo l'allarme lanciato da un'automobilista

Un cucciolo di meticcio abbandonato lungo la Statale 372 con guinzaglio al collo è stato salvato dagli agenti della Volante della Questura di Benevento. I poliziotti hanno ragginto la zona dopo la segnalazione di una donna che, mentre era alla guida della sua auto diretta in Lombardia, ha notato il cane vagare lungo la trafficata arteria. è stato a quel punto che ha deciso di arrestare la marcia e chiamare il 113. Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso in consegna il cagnolino che nel frattempo era stato preso in custodia dall'automobilista. Dopo averlo tranquillizzato, i poliziotti hanno portato il cane in Questura dove è stato rifocillato e sottoposto ad una visita veterinaria per poi essere affidato all'Enpa e alle cure del personale della clinica veterinaria di San Giorgio del Sannio.