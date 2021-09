Magistratura Indipendente, Maria Ilaria Romano segretario distrettuale Prima volta per un magistrato sannita a capo distrettuale di una corrente

L'assemblea distrettuale di Magistratura Indipendente, che comprende i magistrati associati alla corrente in servizio presso gli uffici giudiziari dell'intera Corte di Appello di Napoli, riunitasi oggi pomeriggio, ha eletto all'unanimità come proprio segretario la dottoressa Maria Ilaria Romano, fino al 2019 in forza al Tribunale di Benevento presso l'ufficio Gip/Gup.

È la prima volta che un magistrato sannita è eletto a capo distrettuale di una delle correnti dell'Associazione nazionale magistrati. Magistratura Indipendente, nel suo processo di rinnovamento avviato dopo gli scandali che hanno investito la magistratura associata, è diventata col nuovo corso la corrente di maggioranza a Benevento e a Napoli, vincendo a livello nazionale le ultime due elezioni di componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.

La dottoressa Romano è attualmente in servizio presso il Tribunale Civile di Napoli, con applicazione temporanea presso la Corte Penale di Appello.