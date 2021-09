Cercano di truffarla, ma lei non ci casca e li frega Un 38enne napoletano arrestato dai carabinieri, un minore segnalato

C'hanno provato, ma gli è andata male: uno è stato arrestato, l'altro denunciato per aver tentato di truffare una anziana. Una 81enne di Benevento che aveva ricevuto la solta telefonata con la quale qualcuno, spacciandosi per un nipote, le aveva annunciato che di lì a poco sarebbero arrivato a casa un pacco per il cui ritiro avrebbe dovuto sborsare 2mila euro.

La malcapitata si è insospettita: ha informato il marito, che ha immediatamente allertato i carabinieri. I militari hanno bloccato nelle scale del palazzo il falso corriere e, in strada, il complice che l'attendeva a bordo di una Fiat Panda. Si tratta di due napoletani: un 38enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato, un minore segnalato alla competente Procura di Napoli.

In una nota i carabinieri spiegano che "l’operazione può ritenersi il frutto della capillare opera di sensibilizzazione svolta dall’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale a favore dei cittadini della terza età, mediante incontri organizzati nelle parrocchie, nei centri anziani, aule consiliari e nelle sedi di associazioni di quartiere. Detta campagna d’informazione ha raggiunto gli anziani anche nel periodo del lockdown con il contributo fornito dagli organi stampa e dai mezzi d’informazione, mediante i quali si è stato in grado di rappresentare al maggior numero di persone le modalità con cui vengono poste in essere le truffe e fornire mirati consigli utili per difendersi dalle subdole tecniche utilizzate dai malviventi per introdursi nelle case. La collaborazione con i cittadini è il presupposto fondamentale alla costruzione di un’efficiente rete di comunicazione in grado di prevenire ed arginare le situazioni di pericolo".