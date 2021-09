Ceppaloni: il dottore Claudio Calicchio in pensione dopo 42 anni di professione Da sempre punto di riferimento per migliaia di pazienti

I quarantadue anni di lavoro sono adesso alle spalle, ma i segni che hanno lasciato non sarà semplice cancellarli. Rimandano all'attenzione e alla competenza con la quale il dottore Claudio Calicchio ha esercitato la professione di medico. Un medico di medicina generale, specializzato in Igiene e Medicina preventiva, che a Ceppaloni ha rappresentato da sempre un punto di riferimento.

Lo sanno le migliaia di pazienti che hanno sempre trovato in lui una risposta ai loro problemi. Perchè il dottore Calicchio li ha costantemente ascoltati, seguiti ed indirizzati, con una sensibilità ed uno scrupolo diventati oramai una merce che non è agevole trovare in un settore, quello della medicina territoriale, di cui la pandemia ha dimostrato l'importanza.

Il camice bianco non si dismette mai, il raggiungimento dei limiti di età, che vuol dire pensionamento, è solo un ulteriore traguardo tagliato: l'inizio di una nuova fase dell'esistenza da dedicare ancora di più alla moglie Maria Luisa, ai figli Pierpaolo, Alessandro ed Esther. Parte da oggi, nel giorno del suo sessantottesimo compleanno. E' da loro che arrivano gli auguri: buona vita, dottore Calicchio.