Non consegna mezzi pignorati a Istituto vendite giudiziarie, chiesto il processo Richiesta di rinvio a giudizio per un 40enne, il Gup decide ad aprile

L'appuntamento è in programma il 6 aprile del prossimo anno dinanzi al gup Loredana Camerlengo, che dovrà decidere se spedire a giudizio, così come chiesto dal sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio, un 40enne della provincia di Avellino, accusato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice per una vicenda accaduta a Benevento nel marzo del 2019.

L'addebito è stao prospettato dopo l'imputazione coatta disposta dal Gip, che non aveva accolto la proposta di archiviazione dell'inchiesta: una soluzione alla quale si era opposta, come parte offesa, l'amministratrice di una società, assistita dall'avvocato Mario De Nigris.

Il 40enne, difeso d'ufficio dall'avvocato Annalisa Cogliani, è stato chiamato in causa come legale rappresentante di una ditta, nonchè come debitore esecutato e custode di due mezzi. Due furgoni pignorati che, secondo gli inquirenti, avrebbe omesso di consegnare entro dieci giorni all'Istituto di vendite giudiziarie. Da qui la contestazione a suo carico e la fissazione dell'udienza preliminare.