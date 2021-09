Grave incidente agricolo nelle campagne di Reino Trattore si ribalta e travolge il conducente, muore un 63enne

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi alla contrada San Paolo di Reino dove un uomo è morto travolto dal trattore che stava guidando. A perdere la vita un uomo di 63 anni che si trovava in un suo terreno che stava lavorando con un trattore Om gommatto con dietro una barra falciante con la quale stava tagliando le erbacce. All'improvviso e per cause ancora in corso di accertamento, mentre stava tagliando lungo un tratto impervio, il mezzo agricolo si è ribaltato travolgendo il conducente che purtroppo non ha avuto scampo.

a far scattare l'allarme sono stati i familiari del malcapitato, preoccupati per non averlo visto rientrare per l'orario solito. Drammatiche le scene che si sono presentati ai loro occhi. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco accorsi da San Marco dei Cavoti. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri che hanno sequestrato il vecchio trattore.