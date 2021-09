Ingoia una pallina e rischia di soffocare, paura per una bimba E' accaduto al centro commerciale

Ha rischiato di soffocare. Momenti di paura per una bimba, nel tardo pomeriggio di ieri, al centro commerciale di via Longobardi. Secondo una prima ricostruzione, ha ingoiato un corpo estraneo, forse una pallina, mentre era tra le braccia della mamma.

Quelli successivi sono stati momenti di estrema concitazione, scanditi dalle richieste di auto. La minore respirava con difficoltà, si temuto il peggio. In attesa dell'arrivo 118, immediatamente allertato, alcune delle persone presenti hanno cercato di aiutarla, provando a disostruire le sue vie aeree e a farle espellere ciò che aveva accidentalmente ingurgitato. Soccorsa dai medici dell'emergenza, la bimba è stata trasportata in ospedale.

Quella appena raccontata è purtroppo una evenienza che si ripete con una frequenza maggiore di quanto si possa immaginare, rispetto alla quale viene costantemente ricordata l'importanza della manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione, che costituisce un'efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento.