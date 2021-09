Come ti togli la divisa ti faccio una faccia di schiaffi: accuse prescritte Processo finito per un 44enne accusato di oltraggio e violenza o minaccia a due vigili urbani

E' una vicenda che risaliva al 2013, sulla quale è calata la scure della prescrizione. L'ha dichiarata il giudice Simonetta Rotili per i reati addebitati a Giuseppe Guerra, un 44enne di Benevento, accusato di oltraggio e violenza o minaccia a pubblico ufficiale: due agenti della polizia municipale, in particolare. Secondo gli inquirenti, quel 1 giugno di otto anni fa l'uomo, difeso dagli avocati Vincenzo Regardi e Roberto Pulcino, ne avrebbe combinate di tutti i colori dopo essere stato multato.

Gli era stata contestata una violazione del codice della strada, lui se la sarebbe presa con un sottufficiale dei vigili urbani, offendendolo in strada ad alta voce: “Sei uno s... sto c...”. Poi l'avrebbe minacciato, con l'obiettivo – sosteneva il pm Marilia Capitanio – di costringerlo ad annullare il verbale. “Ti faccio vedere io come va a finire... come ti togli la divisa ti faccio una faccia di schiaffi... te la faccio pagare cara..., avrebbe aggiunto, avvicinandosi.

Nel mirino dei suoi comportamenti era poi finito un ufficiale del Corpo che gli aveva chiesto di fornire le proprie generalità. Lui avrebbe rifiutato di farlo e gli avrebbe detto “So dove abiti, ti vengo a prendere sotto casa...”.

Un episodio al centro di una indagine sfociata in un processo che si è concluso questa mattina con il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione delle imputazioni.