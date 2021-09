Immigrato aggredito e ferito alla testa da due persone a Benevento FOTO - E' accaduto questo pomeriggio in via Collevaccino, all'interno dei giardinetti

E' stato soccorso e trasportato in ospedale l'immigrato, presumibilmente di nazionalità libica che sarebbe – per ora questa la versione dei fatti fornita dal malcapitato – aggredito da due persone arrivate nella zona in sella ad uno scooter. Il giovane, ospite di una struttura di accoglienza della città, si trovava all'interno dei giardinetti di via Collevaccino quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato aggredito da due persone. Colpi alla testa, forse sferrati anche con una bottiglia, che gli avrebbero provocato ferite per le quali si è reso necessario il ricovero in ospedale. A far scattare l'allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono accorsi gli agenti delle Volanti della Questura di Benevento e l'ambulanza del 118 che ha trasferito l'extracomunitario in ospedale.

IN AGGIORNAMENTO