Offesa, minacciata, non poteva uscire di casa: condannato l'ex convivente Un anno e 6 mesi per maltrattamenti ad un 37enne di Paduli

E' stato condannato per maltrattamenti ad 1 anno e 6 mesi ed al risarcimento dei danni in favore dell'ex convivente, parte civile con l'avvocato Fabio Russo. E' la sentenza del giudice Sergio Pezza per un 37enne di Paduli, difeso dall'avvocato Andrea Tranfaglia, nei confronti del quale è stato invece dichiarato il non doversi procedere per lesioni, per la remissione della querela.

E' l'epilogo di una indagine scandita anche dall'adozione di una misura – il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati – a carico dell'uomo, chiamato in causa per le condotte che nell'estate del 2016 avrebbe mantenuto nei confronti della malcapitata. L'avrebbe sottoposta ad un regime di vita “vessatorio e violento” anche in presenza dei figli minori: l'avrebbe percossa ogni giorno e ripetutamente, minacciandola di morte ed offendendola pesantemente. Inoltre, l'avrebbe aggredita fisicamente e verbalmente, impedendole di uscire di casa e costringendola in uno stato “di costante soggezione psicologica”.

Una denuncia aveva innescato l'attività investigativa, sfociata in un processo terminato con la condanna del 37enne.