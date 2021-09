Incendio a Ceppaloni, torna la paura: vigili del fuoco e carabinieri in azione FOTO - Un rogo ha interessato i terreni in via Stazione, all'ingresso del paese

Fiamme altissime che hanno divorato colture, alberi e sterpaglie. Impossibile non tornare con la mente a quel drammatico 11 agosto scorso quando un 53enne era rimasto gravemente ustionato dall'incendio divampato anche in un suo uliveto. Un dramma che si era materializzato due giorni dopo quando il cuore dell'uomo aveva smesso di battere per sempre nel reparto gravi ustionati del Cardarelli di Napoli dove era stato trasportato in elicottero.

Questo pomeriggio un nuovo incendio ha interessato la zona di Ceppaloni. Vigneti, colture varie e sterpaglie in fiamme in via Stazione, a poche centinaia di metri da un nuovo complesso abitativo lungo via Stazione. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento e i carabinieri della Stazione di Ceppaloni che hanno temporaneamente rallentato il traffico per agevolare le operazioni di spegnimento. Dopo circa un'ora di lavoro la situazione è tornata sotto controllo