Un'informazione come scusa, poi l'abbraccio ed il furto: poveri anziani Una 55enne cittadina iraniana arrestata dai carabinieri

L'hanno rintracciata in provincia di Caserta i carabinieri della Compagnia di Osimo, che l'hanno arrestata sulla scorta di una ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip su richiesta della Procura di Benevento. In carcere - è stata trasferita a Pozzuoli - è finita una 55enne cittadina iraniana, ritenuta responsabile di furto aggravato in concorso con più persone.

L'indagine era nata nel novembre del 2020 dopo un furto compiuto a Camerano, in provincia di Ancona, del quale era rimasta vittima un'aziana. Secondo gli inquirenti, dopo aver avvicinato la malcapitata con la scusa di chiederle informazioni su un negozio, la donna l'aveva poi abbracciata, dando la sensazione di volerla ringraziare, e le aveva sfilato un girocollo d'oro ed un orologio. Poi, in segno di gratitudibe, le aveva consegnato un sacchetto con all’interno una catenina di ferro. Infine, lei ed un complice erano andati via a bordo di un'auto nera. L'analisi delle immagini delle telecamere aveva consentito di risalire alla macchina e agli occupanti, già noti per altre azioni messe a segno con le stesse modalità.

Il prosieguo dell'inchiesta aveva fatto poi emergere la presenza di un gruppo di persone, legate da un vincolo di parentela e di stanza nel Casertano - nei loro confronti si procede separatamente -, che agiva con l'identico modus operandi: almeno dieci gli episodi, nelle province di Ancona, Benevento, Pesaro, Rimini, Pescara, L’Aquila, Catanzaro, Chieti e Siena.