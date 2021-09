Ci vediamo da Mainella, è sempre aperto: buon viaggio, Dario E' scomparso il titolare della tabaccheria lungo il viale Atlantici

"Ci vediamo da Mainella", oppure "Andiamo da Mainella, è sempre aperto...": sono le due frasi che più spesso ho ascoltato quando sono arrivato a Benevento. E ora che Dario non c'è più, la nostalgia torna prepotentemente a galla. Perchè lui, Dario, con gli occhiali sulla punta del naso e una espressione del volto impossibile da dimenticare - un mix di curiosità e sarcasmo - non è stato soltanto il titolare della tabaccheria lungo il viale Atlantici che da sempre costituisce un punto di riferimento per i cittadini di Benevento.

Bastava intravedere la sua Mini parcheggiata per intuire che lui era lì, dietro al bancone, fino a tarda ora, ogni giorno o quasi, sempre pronto a soddisfare le esigenze indifferibili dei clienti. Ne ha visti passare migliaia e migliaia in quel locale, Dario. Gli piaceva parlare, confrontarsi, ma non sempre poteva farlo per evitare che la fila diventasse ancora più lunga.

Quando ne aveva la possibilità, scatenava tutto il suo amore per la storia, le tradizioni di Benevento. Si infilava nel piccolo retrobottega e ne usciva, magari, con un documento, una cartina che orgogliosamente mostrava a chi sapeva che l'avrebbe apprezzati. Una fonte inesauribile, una rivendita, la sua, nella quale è stato sempre possibile trovare un po' di tutto. Dinanzi alla quale, su quel muretto antistante, si sono consumati amori, sono nate amicizie e tradizioni, come la foto di Ferragosto, che resistono al tempo.

Perchè quella tabaccheria era, tanti anni fa, la tappa obbligata delle interminabili passeggiate lungo il viale Atlantici, attraversato da frotte di giovani che lo percorrevano, che lo hanno battuto fino a quando il luogo di ritrovo non è diventata piazza Risorgimento. Dario è rimasto lì, protagoniste di tante iniziative, quell'attività commerciale continua ad operare. Non ci saranno più quei sorrisi e quella simpatia: buon viaggio, Dario.